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НАБУ обшукує приміщення ГУ Нацполіції Львівської області

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 16:31
НАБУ обшукує приміщення ГУ Нацполіції Львівської області
Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

НАБУ розслідує можливе зловживання службовим становищем

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) здійснюють обшуки у приміщеннях Головного управління Національної поліції у Львівській обл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Зазначається, що слідча дія санкціонована. Її здійснюють у межах розслідування можливих зловживань з боку посадовців Головного управління МВС України у Львівській області при будівництві житла для правоохоронців.

Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем). Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2019 року.

"Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства". - додали в НАБУ.

Раніше повідомлялося, що сьогодні Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало 10 співробітників Київської митниці за підозрою в порушеннях митного законодавства.

РБК-Україна писало, що 25 листопада у заступника голови Київської міської митниці проходять обшуки. За словами Тупальська, обшуки також проходили і в інших співробітників Державної фіскальної служби.

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