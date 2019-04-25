Двух сотрудников ГФС подозревают в растрате 38 млн гривен

Фото: обыски в налоговой інпекціїї (dbr.gov.ua)

ГБР проводили обыски в налоговой инспекции

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении двум должностным лицам главного управления ГФС в Днепропетровской области в растрате 38 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что во время проверки предприятия они обнаружили значительные нарушения налогового законодательства, но в акте проверки не зафиксировали.

"Из-за таких действий из государственного бюджета Украины этому предприятию незаконно перечислили НДС в размере более 38 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что сотрудники ГБР проводили обыски в налоговой инспекции, в коммерческих предприятиях и по месту жительства должностных лиц ГФС.

"По результатам обысков, изъяты печати, компьютерная техника и документы финансовой отчетности предприятий с признаками фиктивности. Досудебное расследование продолжается. В случае доказательства вины, должностным лицам ГФС грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее правоохранители открыли уголовное производство в отношении должностных лиц Днепровского городского совета, коммунального предприятия и общества с ограниченной ответственностью. Их подозревают в растрате бюджетных средств.