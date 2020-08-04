НАБУ объявит в розыск Вовка и судей ОАСК в случае неявки на допрос

Подозреваемые в попытке захвата власти глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк и судьи ОАСК систематически игнорируют вызовы на допрос. Если подозреваемые не появятся в НАБУ 10 и 11 августа, их объявят в розыск.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

"Чтобы предотвратить дальнейшие манипуляции, информируем, что в случае очередной неявки подозреваемых на вызов к детективам, НАБУ будет вынуждено объявить подозреваемых в розыск и обратиться в Высший совет правосудия с ходатайством о необходимости применения мер принуждения", - заявили в НАБУ.

Ранее в антикоррупционном ведомстве сообщили, что на допросы не ходят 9 из 12 фигурантов дела. В НАБУ отметили, что фигуранты все время продлевают сроки пребывания в отпусках и фактически скрываются от детективов.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку.

РБК-Украина анализировало записи прослушки одиозных судей, а также разбиралось, планирует ли власть ликвидировать ОАСК после "пленок Вовка".