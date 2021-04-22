НАБУ объявило в розыск сына Гладковского

Гладковского-младшего объявили в розыск 21 апреля в соответствии с решением детектива НАБУ. До этого он трижды не явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для получения обвинительного акта - 16, 20 и 21 апреля.

"Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности", - пояснили такое решение в НАБУ.

По данным следствия, подозреваемый в 2015-2017 годах реализовал схему по поставке контрабандных товаров предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других компаний. По этой схеме Игорю Гладковскому якобы перечисляли 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли - 950 тысяч гривен.