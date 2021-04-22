НАБУ оголосило в розшук сина Гладковського

Гладковського-молодшого оголосили в розшук 21 квітня відповідно до рішення детектива НАБУ. До цього він тричі не з'явився в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру для отримання обвинувального акту - 16, 20 і 21 квітня.

"Слідство має достатні підстави вважати, що підозрюваний, розслідування фактів участі якого в корупційній схемі завершено, ховається від органів слідства і суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності", - пояснили таке рішення в НАБУ.

За даними слідства, підозрюваний у 2015-2017 роках реалізував схему з постачання контрабандних товарів підприємствам "Укроборонпрому" з використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших компаній. За цією схемою Ігорю Гладковському нібито перераховували 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку - 950 тисяч гривень.