НАБУ объявило еще одно подозрение Святашу

Фото: Дмитрий Святаш (УНИАН)

НАБУ объявило о подозрении экс-нардепу

Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении в недекларировании состояния экс-нардепу Дмитрию Святашу. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

О подозрении было сообщено 9 октября.

"9 октября 2019 года детективы Национального бюро по согласованию со прокурорами САП сообщили бывшему народному депутату Украины о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что экс-нардеп находился в лечебном учреждении.

"Сообщение о подозрении составлено в соответствии со ст. 276 УПК Украины и объявлено в порядке, предусмотренном ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а именно - вручено близкой родственнице и направлено по месту жительства подозреваемого", - указано в сообщении.

"Следствие установило, что экс-нардеп не указал в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы факт наличия у него финансовых обязательств перед АО "УкрСиббанк". В частности, речь идет о таких суммах: в декларации 2015 г.: 149,97 тыс. долл. США и 149,66 тыс. евро; в декларации за 2016 г.: 467,51 тыс. долл. США и 450,36 тыс. евро", - сообщили в НАБУ.

Так, расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

Напомним, столичная прокуратура ранее сообщила о подозрении бывшему народному депутату пяти созывов в рамках уголовного дела по завладению средствами банка "УкрСиббанк". Следствие установило, что экс-парламентарий в течение 2008 - 2018 годов, в сговоре с должностными лицами группы компаний "АИС", мошенническим путем завладел деньгами, полученными от "УкрСиббанка" в качестве кредитов. Этими действиями он нанес ущерб банку на сумму 1,1 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, 22 июля экс-"регионал" и владелец корпорации "АИС" Дмитрий Святаш проиграл на парламентских выборах в одномандатном избирательном округе №170 (Московский район г. Харькова) кандидату от "Слуги народа" Андрею Одарченко.