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Святаш проиграл выборы кандидату от "Слуги народа"

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 19:51
Святаш проиграл выборы кандидату от "Слуги народа"
Фото: Дмитрий Святаш (facebook.com DmitriySvyatash)

Святаш набрал лишь 29,77% голосов

Одиозный экс-"регионал" и владелец корпорации "АИС" Дмитрий Святаш проиграл на парламентских выборах в одномандатном избирательном округе №170 (Московский район г. Харькова) кандидату от "Слуги народа" Андрею Одарченко. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

По итогам обработки 100% протоколов, Одарченко одержал уверенную победу - за него проголосовали 31681 харьковчан (44,41%) в то время, как Святаш набрал лишь 29,77%.

Как известно, на выборах в Раду Святаш в очередной раз сменил партийную принадлежность - его выдвинула "Оппозиционная платформа - За життя".

Святаш и его бизнес-партнер Василий Поляков являются совладельцами скандально известной корпорации "АИС", которая, по данным группы DCH, на протяжении 10 последних лет отказывается возвращать кредиты на общую сумму в несколько миллиардов гривен крупнейшим украинским банкам.

Сообщалось, что более 2 млрд грн Святаш с Поляковым должны только "УкрСибБанку". За два дня до дня голосования, 19 июля 2019 года, Печерский районный суд Киева, в рамках уголовного производства, отправил под домашний арест двух топ-менеджеров корпорации "АИС" - Александра Пугача и Александра Яременко.

Поражение Святаша на выборах политологи расценивают, как весьма логичный тренд для всей старой команды "регионалов".

"Весьма закономерно, что на этих выборах старая команда харьковских нардепов - регионалов потерпела сокрушительное фиаско. Избиратели давно в них разочаровались, или, как говорят, - "наелись". Люди хотят реальных перемен в своей жизни к лучшему. И то, что харьковский избиратель поддержал Одарченко - представителя "Слуги народа", вполне соответствует политическому тренду как президентских, так и парламентских выборов", - говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

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