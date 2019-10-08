Прокуратура объявила подозрение экс-нардепу от Партии регионов

Фото: "УкрСиббанк" (из открытых источников)

Он подозревается в незаконном завладении средств "УкрСиббанка"

Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему народному депутату пяти созывов в рамках производства по завладению средствами банка "УкрСиббанк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следствие установило, что экс-наредп IV, V, VI, VII, VIII созывов, в течение 2008 - 2018 годов, в сговоре с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладел деньгами, полученными от "УкрСиббанка" в качестве кредитов. Этими действиями он нанес ущерб банку на сумму 1,1 млрд гривен.

По данным СМИ, речь идет о экс-нардепе от "Партии регионов" и депутатской группы "Видродження" Дмитрие Святаше.

Ему объявлено о подозрении по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа).

Ранее прокуратура также сообщила о подозрении генеральному директору Корпорации "АИС", а также топ-менеджерам "Импульс-В" (директору и учредителю) в рамках данного уголовного производства.

Напомним, ранее в парламенте рассказали о новом законопроекте о прослушке нардепов. Доступ к вещам, документам, жилью народных избранников будет предоставляться по решению суда, а не с согласия парламента.

Также РБК-Украина сообщало, что суд начал избирать меру пресечения бывшему народному депутату от "Народного фронта" Сергею Пашинскому.