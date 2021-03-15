НАБУ объявило новые подозрения бывшему руководству ПриватБанка

По словам источника, подозрения в этом деле также объявлены экс-замглавы правления Людмиле Шмальченко и бывшей начальнице департамента межбанковских операций с фамилией Конопкина.

В то же время на сайте НАБУ говорится, что перед самой национализацией банка в декабре 2016 года глава правления распорядился перевести 314,9 млн долларов с корреспондентского счета в одном из европейских банков в качестве погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Для прикрытия растраты средств и придании законности этой схеме бывшие топ-менеджеры подделали документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом, это юридическое лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов.

Эта схема является вторым эпизодом в отношении бывшего руководства банка. Первый касался схемы по выводу почти 140 млн гривен через подконтрольную бывшим бенефициарам страховую компанию.

На сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек: Дубилет, два его заместителя и два руководителя департаментов. Он также является подозреваемым в обоих эпизодах.

На имущество подозреваемых пока наложен временный арест, досудебное расследование продолжается.