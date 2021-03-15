ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Генпрокурор подписала еще три подозрения экс-чиновникам ПриватБанка

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 17:02
Генпрокурор подписала еще три подозрения экс-чиновникам ПриватБанка Фото: ПриватБанк (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что инициировала еще три подозрения бывшим должностными лицами ПриватБанка. Кого именно касаются указанные подозрения, пока неизвестно.

Об этом написала на странице в Facebook.

"Взяла на себя ответственность санкционировать еще 3 подозрения бывшим должностным лицам Приватбанка... 8 миллиардов гривен - именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного ПриватБанка", - заявила генпрокурор.

Как рассказала Венедиктова, дело касается растраты средств банка перед его национализацией. По ее словам, у следствия есть все необходимые доказательства.

"От подписания документов прошлыми датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию", - добавила она.

Напомним, в конце февраля прокуратура сообщила о подозрении трем бывшим топ-менеджерам ПриватБанка.

Среди подозреваемых был топ-менеджер ПриватБанка Владимир Яценко. Его задержали в аэропорту "Борисполь" и арестовали с правом залога.

Однако в СИЗО Яценко пробыл недолго и вышел на свободу после внесения 52 миллионов гривен залога.

Также подозрения объявили бывшему главе правления банка Александру Дубилету, а также экс-начальнику департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика ПриватБанк подозрение Генпрокурор Ирина Венедиктова
NEWS
Первая доза вакцины Covishield начинает действовать только с 22 дня, - Минздрав
Первая доза вакцины Covishield начинает действовать только с 22 дня, - Минздрав
DAILY
Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун"