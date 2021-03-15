Генпрокурор подписала еще три подозрения экс-чиновникам ПриватБанка
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что инициировала еще три подозрения бывшим должностными лицами ПриватБанка. Кого именно касаются указанные подозрения, пока неизвестно.
Об этом написала на странице в Facebook.
"Взяла на себя ответственность санкционировать еще 3 подозрения бывшим должностным лицам Приватбанка... 8 миллиардов гривен - именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного ПриватБанка", - заявила генпрокурор.
Как рассказала Венедиктова, дело касается растраты средств банка перед его национализацией. По ее словам, у следствия есть все необходимые доказательства.
"От подписания документов прошлыми датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию", - добавила она.
Напомним, в конце февраля прокуратура сообщила о подозрении трем бывшим топ-менеджерам ПриватБанка.
Среди подозреваемых был топ-менеджер ПриватБанка Владимир Яценко. Его задержали в аэропорту "Борисполь" и арестовали с правом залога.
Однако в СИЗО Яценко пробыл недолго и вышел на свободу после внесения 52 миллионов гривен залога.
Также подозрения объявили бывшему главе правления банка Александру Дубилету, а также экс-начальнику департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной.