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НАБУ оголосило нові підозри колишньому керівництву ПриватБанку

Автор: РБК-Україна

Національне антикорупційне бюро України оголосило нову підозру екс-голові правління "ПриватБанку" Олександру Дубілету. Колишнього топ-менеджера підозрюють в причетності до розтрати 8,2 млрд гривень.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що детективи повідомили про підозру в розтраті 8,2 млрд гривень колишнім голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій "ПриватБанку".

За даними слідства, перед самою націоналізацією в грудні 2016 року голова правління Олександр Дубілет розпорядився перевести 314,9 млн доларів з кореспондентського рахунку в одному з європейських банків в якості погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам.

Для прикриття розтрати коштів і надання законності цій схемі колишні топ-менеджери банку підробили документи і провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи. Таким чином, цю юридичну особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів.

За даними джерел РБК-Україна в Офісі генпрокурора, в схемі фігурують екс-заступниця голови правління Людмила Шмальченко і колишня начальниця департаменту міжбанківських операцій з прізвищем Конопкіна.

Ця схема є другим епізодом щодо колишнього керівництва банку. Перший стосувався схеми з виведення майже 140 млн гривень через підконтрольну колишнім бенефіціарам страхову компанію.

На сьогодні до кримінальної відповідальності в обох епізодах пнритягнуто п'ятьох осіб: Дубілета, двох його заступників і двох керівників департаментів. Він також є підозрюваним в обох епізодах. На майно підозрюваних поки накладено тимчасовий арешт, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в лютому Олександру Дубілету оголосили підозру у справі про розтрату шляхом зловживання службовим становищем.

Тоді у цій справі правоохоронці посадили в Києві літак з його колишнім заступником Володимиром Яценком, коли він намагався вилетіти до Австрії. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу. Він вийшов на свободу, внісши понад 52 млн гривень застави.

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Новини України ПриватБанкподозрениеНАБУ
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