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НАБУ обвиняют в преследовании эффективных руководителей госпредприятий

Автор: РБК-Украина

По мнению эксперта, это связано с заскорузлостью украинского законодательством

Руководитель государственного предприятия может преследоваться правоохранительными органами, в частности, НАБУ, даже если инициирует эффективные решения. Чаще всего это связано с заскорузлостью украинского законодательства.

Об этом заявил доктор политических наук, политический эксперт Валентин Якушик во время обсуждения механизмов достижения эффективности государственных предприятий в пресс-центре УНИАН.

В данном контексте, по мнению Якушика, ситуация с бывшим генеральным директором аэропорта "Борисполь" Евгением Дыхне также похожа на преследование.

По его словам, именно Дохнет вывел убыточный аэропорт в прибыль, однако Национальное антикоррупционное бюро Украины все равно завело на него дело.

По мнению эксперта, Украине следует определить единую концепцию государственного управления и приватизации, иначе нынешние государственные активы перейдут в собственность людям, которые приближены к власти, тогда как общество не получит никакой пользы от этого.

Напомним, ранее экономист Юрий Гаврилечко заявил, что претензии к бывшему генеральному директору аэропорта "Борисполь", а ныне президенту авиакомпании МАУ Евгению Дыхне со стороны правоохранителей являются следствием устаревшего законодательства.

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Новости Украины Евгений ДыхнеНАБУ