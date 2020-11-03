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НАБУ звинувачують у переслідуванні ефективних керівників держпідприємств

Автор: РБК-Україна

На думку експерта, це пов'язано з заскорузлістю українського законодавства

Керівник державного підприємства може переслідуватися правоохоронними органами, зокрема, НАБУ, навіть, якщо ініціює ефективні рішення. Найчастіше це пов'язано з заскорузлістю українського законодавства.

Про це заявив доктор політичних наук, політичний експерт Валентин Якушик під час обговорення механізмів досягнення ефективності державних підприємств в прес-центрі УНІАН.

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В даному контексті, на думку Якушика, ситуація з колишнім генеральним директором аеропорту "Бориспіль" Євгеном Дихне також схожа на переслідування.

За його словами, саме Дихне вивів збитковий аеропорт в прибуток, однак Національне антикорупційне бюро України все одно завело на нього справу.

На думку експерта, Україні варто визначити єдину концепцію державного управління та приватизації, інакше нинішні державні активи перейдуть у власність людям, які наближені до влади, тоді як суспільство не отримає жодної користі від цього.

Нагадаємо, раніше економіст Юрій Гаврилечко заявив, що претензії до колишнього генерального директора аеропорту "Бориспіль", а нині президента авіакомпанії МАУ Євгена Дихне з боку правоохоронців є наслідком застарілого законодавства.

Прогноз погоди
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