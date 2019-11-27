НАБУ назвало причины задержания Альперина

Одесского бизнесмена Вадима Альперина задержали по подозрению в организации масштабных схем на таможне. Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро в Facebook.

Сообщается, что Альперин, по версии следствия, считается главой преступной организации, которая специализировалась на махинациях с растаможкой товаров по заниженным ценам.

"Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП совершают необходимые процессуальные действия, связанные с личным вручением уведомления о подозрении", - говорится в сообщении.

Также сообщается, Альперину готовят подозрение по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отметим, сегодня Альперина задержали после того, как он явился на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Напомним, накануне на официальных каналах президента Владимира Зеленского появилось сообщение о том, что Альперин скрылся в ходе специальной операции Национального антикоррупционного бюро. Зеленский также назвал его крестным отцом украинской контрабанды и пообещал награду за его поимку.