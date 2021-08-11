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НАБУ направило в суд дело нардепа, подозреваемого в коррупции

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Киев, Среда 11 августа 2021 18:15
НАБУ направило в суд дело нардепа, подозреваемого в коррупции Фото: НАБУ направило в суд дело нардепа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители направили в суд дело в отношении народного депутата, которого подозревают в коррупции. Вместе с нардепом в деле фигурирует посредник - помощник упомянутого парламентария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Депутата подозревают в получении взяток за использование его законных полномочий. Чтобы разоблачить депутата, правоохранители провели спецоперацию с привлечением детектива под прикрытием.

Детектив, который играл роль представителя иностранной компании, предложил одному из участников группировки депутата, продвинуть ряд законопроектов для оказания предприятиям "зеленого тарифа". Это якобы было условием инвестирования в Украину.

"После этого участник преступления познакомил детектива с народным депутатом Украины. Во время дальнейших встреч народный избранник высказал просьбу передать ему через посредника взятку в размере 13 тысяч долларов за внесение предложений к законопроекту и еще 200 тысяч долларов для подкупа других нардепов", - рассказали в НАБУ.

Детектив передал первую взятку через посредника, которым выступал помощник нардепа, а позже планировалось получение средств для подкупа нардепов.

"Однако НАБУ было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания, поскольку участники преступления были проинформированы о документирования их деятельности, одновременно изменив абонентский номера операторов мобильной связи и терминалы мобильной связи", - отметили в бюро.

В ходе спецоперации правоохранители сделали аудиозаписи, которые уже прошли экспертизу на достоверность. Депутату и посреднику сообщили о подозрении, а сегодня в суд направили обвинительный акт в их отношении.

Отметим, вероятно, речь идет о народном депутате Александре Юрченко, которого осенью прошлого года заподозрили в лоббировании законов за взятки.

Как писало РБК-Украина, суд арестовал Юрченко, но он вышел под залог.

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НАБУ коррупция
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