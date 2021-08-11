НАБУ скерувало до суду справу нардепа, підозрюваного у корупції

Правоохоронці скерували до суду справу щодо народного депутата, якого підозрюють у корупції. Разом з нардепом у справі фігурує посередник - помічник згаданого парламентаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України .

Депутата підозрюють в отриманні хабарів за використання його законних повноважень. Щоб викрити депутата, правоохоронці провели спецоперацію з залученням детектива під прикриттям.

Детектив, який грав роль представника іноземної компанії, запропонував одному з учасників угрупування депутата, просунути низку законопроектів для надання підприємствам "зеленого тарифу". Це нібито було умовою інвестування в Україну.

"Після цього учасник злочину познайомив детектива з народним депутатом України. Під час подальших зустрічей народний обранець висловив прохання передати йому через посередника хабар у розмірі 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроекту та ще 200 тисяч доларів для підкупу інших нардепів", - розповіли в НАБУ.

Детектив передав перший хабар через посередника, яким виступав помічник нардепа, а пізніше планувалося отримання коштів для підкупу нардепів.

"Однак НАБУ було вимушене припинити подальше виконання спеціального завдання, оскільки учасники злочину були проінформовані про документування їхньої діяльності, одночасно змінивши абонентський номери операторів мобільного зв’язку та термінали мобільного зв’язку", - зазначили в бюро.

В ході спецоперації правоохоронці зробили аудіозаписи, які вже пройшли експертизу на достовірність. Депутату та посереднику повідомили про підозру, а сьогодні до суду скерували обвинувальний акт стосовно них.