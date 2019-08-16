НАБУ начало досудебное расследование в отношении Грицака

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование в отношении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака и его первого заместителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Insider.

Как сообщается, 8 августа на основании постановления следственного судьи Соломенского районного суда города Киева были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыто досудебное расследование в отношении Грицака.

"Досудебное расследование начато по факту возможного, по мнению заявителя, искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций главой СБУ, первым заместителем главы СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов при осуществлении расследования уголовного производства", - говорится в сообщении НАБУ.

Известно, что предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения - ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, прокурором или другим уполномоченным на то законом лицом) УКУ.

Сейчас проводятся следственные действия. Также в ведомстве отметили, что подозрения еще никому не вручали.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство против главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Кроме того, решением суд обязало НАБУ открыть уголовные производства против первого заместителя главы СБУ и ряда высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака - с должности министра обороны. Третье представление касалось увольнения Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.