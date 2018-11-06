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НАБУ изъяло документы у харьковского адвоката по делу "Укрнафты"

Новости » Общество    06.11.2018 - 16:07
Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)
Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)

Адвокат может быть причастен к делу производству по факту возможного хищения средств ПАО "Укрнафта"

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыск в помещении харьковского адвоката, который предположительно причастен к уголовному делу по факту возможного хищения средств ПАО "Укрнафта". Об этом сообщается в решении Соломенского районного суда города Киева, передает РБК-Украина, ссылаясь на "Слово и Дело".

Согласно решению суда, обыск был проведен 7 февраля 2018 года. В ходе обыска были изъяты компьютеры iMac, ноутбуки, мобильные телефоны и документы по фирмам, которые фигурируют в расследовании и находятся в здании ликвидации. В частности, среди документов есть следующие фирмы: ООО "Галнафта", "Прикарпаттянафтотрейд", "Гарант-УТН" и другие.

Отмечается, что решением суда по ходатайству НАБУ на арестованные вещи был наложен арест. В октябре текущего года указанный адвокат подал ходатайство о снятии ареста с этих вещей, однако суд ему отказал.

Напомним, ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева предоставил детективам НАБУ доступ к акционерному соглашению ПАО "Укрнафта", заключенному между группой "Приват" и правительством Юлии Тимошенко 25 января 2010 года. Согласно материалам суда, детективы расследуют правомерность получения бывшим руководством "Укрнафты" тайных доплат, премий и бонусов от группы "Приват".

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