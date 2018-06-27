Суд предоставил НАБУ доступ к акционерному соглашению "Укрнафты"

Расследуется возможное получение тайных бонусов и премий менеджментом компании от группы "Приват"

Соломенский райсуд Киева предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) доступ к акционерному соглашению ПАО "Укрнафта", заключенному между группой "Приват" и правительством Юлии Тимошенко 25 января 2010 года. Об этом говорится в определении следственного судьи от 14 июня 2018 года.

Согласно материалам суда, детективы расследуют правомерность получения бывшим руководством "Укрнафты" тайных доплат, премий и бонусов от группы "Приват".

"Проводится расследование по факту возможного получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах бывшими должностными лицами ПАО "Укрнафта" за совершение, вопреки интересам "Укрнафты" и государства, действий в пользу ОСОБА_9, ОСОБА_10 и других представителей группы "Приват", на основании тайных соглашений, заключенных с миноритарными акционерами "Укрнафты" компаниями-нерезидентами Littop Enterprises Limited, Brigemont Ventures Limited, Bordo Managemont Limited, Ballioti Enterprises Limited, Renalda Investment Limited", – говорится в судебном документе.

Свое ходатайство детективы НАБУ аргументировали тем, что что по их мнению, одним из оснований для заключения этих тайных соглашений между миноритарными акционерами "Укрнафты" и руководством компании, а также получения "Приватом" контроля над "Укрнафтой" было наличие указанного выше акционерного соглашения от 25 января 2010 года.

Кроме того, есть еще несколько связанных расследований. В частности, о уклонении от уплаты налогов менеджментом "Укрнафты" и самой компанией в особо крупных размерах.

Также детективы расследуют присвоение средств "Укрнафты" путем выведения их на фиктивные предприятия и присвоение нефтепродуктов, принадлежащих государству.

Суд разрешил детективам получить заверенную копию соглашения, которое находится в распоряжении НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, ПАО "Укрнафта" обжаловала решение суда, который по иску НАБУ отменил 60 договоров покупки нефтепродуктов у ООО "Котлас", по которым из компании в 2015 г. было выведено 2,94 млрд грн.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров.

"Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 г. По состоянию на июнь 2018 года налоговый долг "Укрнафты" превысил 15 млрд гривен и составляет около 20% всей задолженности по стране.