НАБУ вилучило документи у харківського адвоката у справі "Укрнафти"

Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)

Адвокат може бути причетний до справи провадження за фактом можливого розкрадання коштів ПАТ "Укрнафта"

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) провели обшук у приміщенні харківського адвоката, який ймовірно причетний до кримінальної справи за фактом можливого розкрадання коштів ПАТ "Укрнафта". Про це повідомляється в рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, передає РБК-Україна, посилаючись на "Слово і Діло".

Згідно з рішенням суду, обшук був проведений 7 лютого 2018 року. В ході обшуку були вилучені комп'ютери iMac, ноутбуки, мобільні телефони і документи щодо фірм, які фігурують у розслідуванні і знаходяться в будівлі ліквідації. Зокрема, серед документів є наступні фірми: ТОВ "Галнафта", "Прикарпаттянафтотрейд", "Гарант-УТН" та інші.

Наголошується, що рішенням суду за клопотанням НАБУ на заарештовані речі був накладений арешт. У жовтні поточного року зазначений адвокат подав клопотання про зняття арешту з цих речей, проте суд йому відмовив.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Солом'янський райсуд Києва надав детективам НАБУ доступ до акціонерної угоди ПАТ "Укрнафта", укладеної між групою "Приват" і урядом Юлії Тимошенко 25 січня 2010 року. Згідно з матеріалами суду, детективи розслідують правомірність одержання колишнім керівництвом "Укрнафти" таємних доплат, премій і бонусів від групи "Приват".