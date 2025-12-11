НАБУ і САП викрили схему на 24 млн гривень в Ізмаїльському порту

НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка заволоділа понад 24 млн гривень держпідприємства "Ізмаїльський морський торговельний порт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ .

Згідно з даними слідства, протягом 2022–2023 років зловмисники завищували вартість обладнання та товарів. До схеми залучили директора порту та представників приватних компаній-постачальниць, які були підконтрольні організатору схеми.

Зазначається, що учасники групи мали доступ до службової інформації щодо майбутніх закупівель та заздалегідь визначали "переможців" торгів.

Члени злочинної групи вели перемовини з виробниками товарів замість порту, а також складали технічні вимоги до товарів та тендерну документацію. До неї фігуранти справи вносили дискримінаційні умови.

Вони також надавали порту пропозиції за завищеними цінами від підконтрольних товариств та вчиняли інші антиконкурентні дії.

Внаслідок дій злочинної групи провідні виробники та дилери не брали участі у закупівлях, а товари надходили від "своїх" фірм за завищеними цінами.

Учасники схеми переводили на рахунки власних підприємств та ФОПів гроші, отримані від порту, після чого розподіляли їх між собою. Попередньо, злочинні дії завдали збитків на понад 24 млн гривень.

Усім затриманим учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).