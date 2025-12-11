ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

НАБУ і САП викрили схему на 24 млн гривень в Ізмаїльському порту

Україна, Четвер 11 грудня 2025 17:54
UA EN RU
НАБУ і САП викрили схему на 24 млн гривень в Ізмаїльському порту Фото: НАБУ затримало групу, яка заволоділа мільйонами гривень на портовому обладнанні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка заволоділа понад 24 млн гривень держпідприємства "Ізмаїльський морський торговельний порт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ.

Згідно з даними слідства, протягом 2022–2023 років зловмисники завищували вартість обладнання та товарів. До схеми залучили директора порту та представників приватних компаній-постачальниць, які були підконтрольні організатору схеми.

Зазначається, що учасники групи мали доступ до службової інформації щодо майбутніх закупівель та заздалегідь визначали "переможців" торгів.

Члени злочинної групи вели перемовини з виробниками товарів замість порту, а також складали технічні вимоги до товарів та тендерну документацію. До неї фігуранти справи вносили дискримінаційні умови.

Вони також надавали порту пропозиції за завищеними цінами від підконтрольних товариств та вчиняли інші антиконкурентні дії.

Внаслідок дій злочинної групи провідні виробники та дилери не брали участі у закупівлях, а товари надходили від "своїх" фірм за завищеними цінами.

Учасники схеми переводили на рахунки власних підприємств та ФОПів гроші, отримані від порту, після чого розподіляли їх між собою. Попередньо, злочинні дії завдали збитків на понад 24 млн гривень.

Усім затриманим учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, НАБУ перевіряє походження десятків мільйонів гривень, внесених як застави за підозрюваних у корупції в "Енергоатомі".

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ порт САП
Новини
Уже цими вихідними очікуємо скорочення тривалості відключень світла, - Свириденко
Уже цими вихідними очікуємо скорочення тривалості відключень світла, - Свириденко
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень