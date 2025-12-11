ua en ru
НАБУ и САП разоблачили схему на 24 млн гривен в Измаильском порту

Украина, Четверг 11 декабря 2025 17:54
НАБУ и САП разоблачили схему на 24 млн гривен в Измаильском порту Фото: НАБУ задержало группу, которая завладела миллионами гривен на портовом оборудовании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

НАБУ и САП разоблачили преступную группу, которая завладела более 24 млн гривен госпредприятия "Измаильский морской торговый порт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.

Согласно данным следствия, в течение 2022-2023 годов злоумышленники завышали стоимость оборудования и товаров. К схеме привлекли директора порта и представителей частных компаний-поставщиков, которые были подконтрольны организатору схемы.

Отмечается, что участники группы имели доступ к служебной информации о будущих закупках и заранее определяли "победителей" торгов.

Члены преступной группы вели переговоры с производителями товаров вместо порта, а также составляли технические требования к товарам и тендерную документацию. В нее фигуранты дела вносили дискриминационные условия.

Они также предоставляли порту предложения по завышенным ценам от подконтрольных обществ и совершали другие антиконкурентные действия.

В результате действий преступной группы ведущие производители и дилеры не участвовали в закупках, а товары поступали от "своих" фирм по завышенным ценам.

Участники схемы переводили на счета собственных предприятий и ФОП деньги, полученные от порта, после чего распределяли их между собой. Предварительно, преступные действия нанесли ущерб на более 24 млн гривен.

Всем задержанным участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, НАБУ проверяет происхождение десятков миллионов гривен, внесенных в качестве залога за подозреваемых в коррупции в "Энергоатоме".

