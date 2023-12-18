НАБУ дозволили заочно розслідувати справу щодо сина Гладковського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру .

"14 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього генерального директора ДК "Укрспецекспорт" і особи, близький родич якої обіймав посаду в Раді національної безпеки і оборони України", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського та Павла Букіна, який раніше очолював "Укрспецекспорт".

Прокуратура уточнила, що злочинні дії цих осіб завдали ДК "Укрспецекспорт" (входить до сфери управління державного концерну "Укроборонпром") збитків майже на 13 млн гривень.

"Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних, яких оголошено у міжнародний розшук, та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті", - додали у САП.

Справа щодо сина Гладковського

У жовтні колишній генеральний директор ДК "Укрспецекспорт" та родич колишнього чиновника Ради національної безпеки і оборони України отримали підозри в розкраданні майже 13 млн гривень. Мова йшла про Ігоря Гладковського.

Також повідомлялось, що у квітні 2021 року Ігор Гладковський сам прийшов до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб йому вручили обвинувальний акт. Він проходив підозрюваним по справі про схему з постачання контрабандних товарів підприємствам "Укроборонпрому" у 2015-2017 роках.

Гладковському-молодшому повідомили про підозру 21 грудня 2020 року. Вперше про його можливу причетність до схем стало відомо навесні 2019 року, коли журналісти опублікували розслідування про те, що "Укроборонпрому" перепродували запчастини з великою націнкою.