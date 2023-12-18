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НАБУ разрешили заочно расследовать дело в отношении сына Гладковского

Украина, Понедельник 18 декабря 2023 17:22
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НАБУ разрешили заочно расследовать дело в отношении сына Гладковского Фото: Игорь Гладковский (скрин видео)
Автор: Дмитрий Браславский

Суд разрешил Национальному антикоррупционному бюро Украины провести заочное расследование в отношении Игоря Гладковского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

"14 декабря 2023 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего генерального директора ГК "Укрспецэкспорт" и лица, близкий родственник которого занимал должность в Совете национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Речь идет о сыне бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского и Павла Букина, который ранее возглавлял "Укрспецэкспорт".

Прокуратура уточнила, что преступные действия этих лиц нанесли ГК "Укрспецэкспорт" (входит в сферу управления государственного концерна "Укроборонпром") ущерб почти на 13 млн гривен.

"Это решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые объявлены в международный розыск, и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу", - добавили в САП.

Дело в отношении сына Гладковского

В октябре бывший генеральный директор ДК "Укрспецэкспорт" и родственник бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны Украины получили подозрения в хищении почти 13 млн. гривен. Речь шла об Игоре Гладковском.

Также сообщалось, что в апреле 2021 года Игорь Гладковский сам пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, чтобы ему вручили обвинительный акт. Он проходил подозреваемым по делу о схеме по поставке контрабандных товаров предприятиям "Укроборонпрома" в 2015-2017 годах.

Гладковскому-младшему сообщили о подозрении 21 декабря 2020 года. Впервые о возможной его причастности к схемам стало известно весной 2019 года, когда журналисты опубликовали расследование о том, что "Укроборонпрому" перепродавали запчасти с большой наценкой.

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НАБУ САП Гладковский коррупция
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