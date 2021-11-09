НАБУ должно заняться планами передать Коломойскому 3,5 млрд м3 газа из подземных хранилищ, - нардеп

Народный депутат Валентин Наливайченко обратился в правоохранительные органы с требованием вмешаться в ситуацию с попыткой государственных чиновников и структур олигарха Коломойского присвоить природный газ в подземных газовых хранилищах Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в Telegram-канале.

"Речь идет о 3,5 млрд м3 природного газа стоимостью около 4 млрд долларов, который вместо того, чтобы направить на нужды населения топ-чиновники хотят отдать олигарху Коломойскому. Газовую сделку планируют легализовать из-за мирового соглашения между государством и компанией олигарха - в Хозяйственном суде города Киева" , - сообщил нардеп.

Наливайченко призвал генерального прокурора вступить в этот сомнительный судебный процесс на стороне государственных интересов и не допустить хищения газа, принадлежащего всем гражданам Украины.

"Лишь 7 месяцев назад Стокгольмский арбитражный суд отклонил иск олигарха, в котором тот требовал от Украины 5,5 млрд долларов. А сейчас эти средства нынешние власти хотят подарить ему из-за фиктивного мирового соглашения в украинском суде. Беззаконие и хищение надо останавливать! Национальные интересы нужно защищать!" - заявил нардеп.