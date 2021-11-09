НАБУ має зайнятися планами передати Коломойському 3,5 млрд м3 газу з підземних сховищ, - нардеп

Народний депутат Валентин Наливайченко звернувся до правоохоронних органів з вимогою втрутитися в ситуацію зі спробою державних посадовців і структур олігарха Коломойського привласнити природний газ в підземних газових сховищах України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в Telegram-каналі.

"Мова йде про 3,5 млрд м3 природного газу вартістю близько 4 млрд доларів, який замість скерувати на потреби населення топ-чиновники хочуть віддати олігарху Коломойському. Газову оборудку планують легалізувати через мирову угоду між державою і компанією олігарха - в Господарському суді міста Києва", - повідомив нардеп.

Наливайченко закликав генерального прокурора вступити в цей сумнівний судовий процес на стороні державних інтересів і не допустити розкрадання газу, який належить всім громадянам України.

"Лише 7 місяців тому Стокгольмський арбітражний суд відхилив позов олігарха, в якому той вимагав від України 5,5 млрд доларів. А зараз ці кошти нинішня влада хоче подарувати йому через фіктивну мирову угоду в українському суді. Беззаконня і розкрадання треба зупиняти! Національні інтереси треба захищати!" - заявив нардеп.