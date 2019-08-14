НАБУ сообщило о подозрении двум топ-менеджерам "ДТЭК" по делу "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по делу "Роттердам+" завело дела на гендиректора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового и гендиректора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха. Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на Громадське.

Сообщается, что одному из них суд уже избрал меру пресечения в виде залога на 10 млн грн (397 тыс долларов.).

"Так 14 августа суд избрал меру пресечения для генерального директора ДТЭК Востокэнерго Бориса Лесного в виде залога 10 млн грн. Кроме этого подозреваемым объявили еще одного топ-менеджера компании - директора ДТЭК Сети Ивана Гелюха. Ему заседание суда пока еще не назначили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что менеджеров "ДТЭК" подозревают в нанесении государству ущерба на общую сумму 18,87 млрд грн ($738 млн) из-за введения формулы расчета стоимости тепловой энергии, известной как "Роттердам+".

Напомним, прокурорами САП было подано апелляционные жалобы на решения Соломенского районного суда об избрании меры пресечения подозреваемым по делу "Роттердам+". САП просит увеличить размер залогов подозреваемых.

РБК-Украина сообщало, что 12 августа суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела "Роттердам+", бывшему начальнику отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.