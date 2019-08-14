НАБУ повідомило про підозру двом топ-менеджерам "ДТЕК" у справі "Роттердам+"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) по справі "Роттердам+" завело справи на гендиректора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового і гендиректора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадське.

Повідомляється, що одного з них суд вже обрав запобіжний захід у вигляді застави на 10 млн грн (397 тис долларів.).

"Так, 14 серпня суд обрав запобіжний захід генеральному директору ДТЕК Східенерго Борису Лісовому у розмірі 10 мільйонів гривень. Крім цього, підозру вручили ще одному топменеджеру компанії - директору «ДТЕК Мережі» Іванові Гелюху. Останньому засідання суду наразі ще не призначили", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що менеджерів "ДТЕК" підозрюють у нанесенні державі збитків на загальну суму 18,87 млрд грн ($738 млн) з-за введення формули розрахунку вартості теплової енергії, відомої як "Роттердам+".

Нагадаємо, прокурорами САП було подано апеляційні скарги на рішення Солом'янського районного суду про обрання запобіжного заходу підозрюваним у справі "Роттердам+". САП просить збільшити розмір застав підозрюваних.

РБК-Україна повідомляло, що 12 серпня суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи "Роттердам+", колишньому начальникові відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.