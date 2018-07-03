НАБУ по делу Пимаховой провело обыск в киевской ГМС

Детективы провели обыски в апреле

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства о возможном получении взятки бывшим первым заместителем главы Государственной миграционной службы Диной Пимаховой провели обыск в Главном управлении Государственной миграционной службы (ГМС) в Киеве. Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, передает "Слово и Дело".

Сообщается, что детективы НАБУ в середине апреля провели обыск в помещении ГМС в Киеве. Так, в ходе обыска был изъят ряд документов и мобильный телефон должностного лица ГМС. Указанные вещи были признаны вещественными доказательствами. Детективы просили наложить арест на изъятое имущество.

Отметим, что суд удовлетворил ходатайство.

Напомним, ранее сообщалось, что детективы НАБУ проверят движение средств на банковских счетах Пимаховой.