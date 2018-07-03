НАБУ по справі Пімахової провело обшук у київській ДМС

Детективи провели обшуки в квітні

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження про можливе одержання хабара колишнім першим заступником голови Державної міграційної служби Діною Пімаховою провели обшук в Головному управлінні Державної міграційної служби (ДМС) в Києві. Про це йдеться в рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, передає "Слово і Діло".

Повідомляється, що детективи НАБУ в середині квітня провели обшук в приміщенні ДМС в Києві. Так, в ході обшуку було вилучено ряд документів і мобільний телефон посадової особи ДМС. Зазначені речі були визнані речовими доказами. Детективи просили накласти арешт на вилучене майно.

Зазначимо, що суд задовольнив клопотання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи НАБУ перевірять рух коштів на банківських рахунках Пімахової.