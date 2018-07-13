НАБУ дали доступ к телефону гражданской жены замглавы АП Филатова

Бюро предполагает, что Филатов передал незаконно полученные активы своей сестре и гражданской жене

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило доступ к телефону Анны Бабич - гражданской жены заместителя главы Администрации президента (АП) Украины Алексея Филатова в рамках расследования возможного незаконного обогащения чиновника. Об этом сообщает "Слово і Діло".

Отмечается, что детективы НАБУ в рамках расследования выяснили, что сейчас проверяется законность получения Филатовым в собственность в период 2014-2018 годов активов в значительном размере.

Доказательств, подтверждающих законность происхождения активов, недостаточно. Кроме того, Бюро предполагает, что Филатов передал активы своей сестре и гражданской жене.

Так, заместитель главы АП Филатов не указал в декларации свою гражданскую жену Анну Бабич, их общего ребенка, а также ее имущество общей стоимостью 6,51 миллиона гривен.

В частности, в этом деле детективы допросили одного из свидетелей, который рассказал о снятии заместителем главы АП с депозитного счета Альфа-Банка его сестры 803,8 тысяч долларов на основании соответствующего судебного постановления. В НАБУ предполагают, что это могли быть деньги самого Филатова.

Бюро также имеет данные, что Бабич является соучредителем ООО "Екво", размер уставного взноса в якого205 440 гривен. Также в собственности Бабич автомобиль Porsche Macan 2016 года выпуска и две квартиры в Киеве.

По данным системы "Аркан", также зафиксировано 57 фактов совместного пересечения государственной границы Украины Бабич и Филатовым в разных направлениях в период с 2012 по 2018 год. В том числе, в течение 2017 года они вместе пересекали границу дважды, в 2018 году - пять раз.

Ссылаясь на данные двух общественных организаций, известно, что сейчас Филатов проживает вместе с гражданской женой и их общим ребенком по месту жительства заместителя главы АП. Указанная информация приобщена к делу. Кроме того, согласно реестру браков, Филатов действительно записан отцом указанного ребенка, а Анна Бабич - матерью.

"В связи с этим, детективы решили подтвердить или опровергнуть факт совместного проживания Филатова с Бабич, получив доступ к мобильному номеру гражданской жены заместителя главы АП. Указанный доступ предоставит информацию о месте пребывания Бабич за период с июля 2014 года до 2018 года во время телефонных звонков, SMS-переписки, выхода в интернет и тому подобное", - сообщили в НАБУ.

Заслушав доводы детективов Бюро, судья Соломенского районного суда Киева постановил удовлетворить ходатайство о доступе к телефону Бабич.

Напомним, с 15 февраля 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Украины Алексея Филатова.