Набсовету "Нафтогаза" пытаются запретить продление контракта с Коболевым

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

ОАСК рассматривает наличие правовых оснований для такого решение

Окружной административный суд Киева просят запретить набсовету "Нафтогаза Украины" продлевать контракт с главой правления Андреем Коболевым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОАСК.

Сообщается, что в суд поступило заявление об обеспечении иска, в котором просят запретить наблюдательному совету предпринимать какие-либо действия по заключению контракта с Коболевым.

"В частности, истец просит ОАСК запретить наблюдательному совету как органу управления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" совершать любые действия по заключению нового, продолжение существующего контракта и / или внесению изменений в него с главой правления "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым", - говорится в сообщении.

ОАСК решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров одобрил продление контракта с Коболевым. Контракт был продлен на следующие четыре года. Таким образом, Андрей Коболев будет оставаться главой правления НАК до марта 2024 года.