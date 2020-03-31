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Наглядовій раді "Нафтогазу" намагаються заборонити продовження контракту з Коболєвим

Новини » Політика     31.03.2020 - 17:22
Наглядовій раді "Нафтогазу" намагаються заборонити продовження контракту з Коболєвим
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

ОАСК розглядає наявність правових підстав для такого рішення

Окружний адміністративний суд Києва просять заборонити наглядовій раді "Нафтогазу України" продовжувати контракт з головою правління Андрієм Коболєвим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОАСК.

Повідомляється, що в суд надійшла заява про забезпечення позову, в якому просять заборонити наглядовій раді робити будь-які дії щодо укладення контракту з Коболєвим.

"Зокрема, позивач просить ОАСК заборонити наглядовій раді як органу управління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" здійснювати будь-які дії щодо укладення нового, продовження існуючого контракту та / або внесення змін до нього з головою правління "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим", - йдеться в повідомленні

ОАСК вирішує питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів схвалив продовження контракту з Коболєвим. Контракт був продовжений на наступні чотири роки. Таким чином, Андрій Коболєв буде залишатися головою правління НАК до березня 2024 року.

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