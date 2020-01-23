Набсовет УЗ назвал соглашение с Deutsche Bahn инициативой Кабмина

Наблюдательному совету АО "Укрзализныця" стало известно о подписании Соглашения о намерениях между правительством Украины и железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn относительно дальнейшего сотрудничества по развитию "Укрзализници". Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Как отметили в пресс-службе, вопрос будет рассмотрен, как только наблюдательный совет получит больше информации относительно этого документа.

"Подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn документ, который назвали "Меморандум о взаимопонимании".

Как завил премьер-министр Алексей Гончарук, Украина передаст в управление железную дорогу железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет.

В то же время в Deutsche Bahn заявили, что компания не планирует брать в управление "Укрзалізниці". По информации немецкой стороны, в "предварительном соглашении", подписанном 22 января в Давосе, речь идет только о консультировании.

По информации Deutsche Bahn, в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла. Чиновник немецкой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подпишет с представителями украинского правительства Меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с "Укрзализныцей".