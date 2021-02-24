Набсовет УЗ блокирует реформирование компании, - экс-министр

"За последние годы позиция наблюдательного совета ("Укрзализныци", - ред.) относительно того, что происходит в компании, вообще отсутствует. Мы содержим большое количество людей с очень высокими заработными платами, но мы вообще не понимаем, чем они занимаются. Наблюдательный совет, увы, не предоставил обществу, Кабинету министров ни видения, ни плана действий, ни стратегии развития компании", - считает Омелян.

Кроме того, он отметил, что в последнее время наблюдательный совет УЗ вступил в прямой конфликт с менеджментом и правлением относительно реформирования компании - и, по мнению экс-министра, ситуация требует публичных объяснений.

По его словам, объемы перевозок "Укрзализныцей" снижаются, доходы компании падают, а одной из ключевых проблем остается непрофессионализм менеджмента.

"Хроническими проблемами остаются три. Это непрофессионализм менеджмента, чрезвычайно высокий уровень коррупции и отсутствие понимания, куда движется компания в контексте реформирования и оздоровления", - резюмирует Омелян.