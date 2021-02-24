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Наглядова рада УЗ блокує реформування компанії, - екс-міністр

Автор: РБК-Україна

АТ "Укрзалізниця" перебуває в критичному стані. Наглядова рада компанії лише продукує конфлікти й блокує її реформування.

Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"За останні роки позиція наглядової ради ("Укрзалізниці", - ред.) щодо того, що відбувається в компанії, взагалі відсутня. Ми утримуємо велику кількість людей з дуже високими заробітними платами, але ми взагалі не розуміємо, чим вони займаються. Наглядова рада, на жаль, не надала суспільству, Кабінету міністрів ні бачення, ні плану дій, ні стратегії розвитку компанії", - вважає Омелян.

Окрім того, він зазначив, що останнім часом наглядова рада УЗ вступила в прямий конфлікт з менеджментом і правлінням щодо реформування компанії - і, на думку екс-міністра, ситуація потребує надання публічних пояснень.

За його словами, обсяги перевезень "Укрзалізницею" знижуються, доходи компанії падають, а однією з ключових проблем залишається непрофесійність менеджменту.

"Хронічними проблемами залишаються три. Це непрофесійність менеджменту, надзвичайно високий рівень корупції і відсутність розуміння, куди рухається компанія в контексті реформування і оздоровлення", - резюмує Омелян.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомляв, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво).

Процес реформування був запущений, зі складу УЗ було виділено філії по вантажним перевезенням та інфраструктурі ("УЗ Карго" та "УЗ Інфра").

За словами екс-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, "Укрзалізниця" потребує масштабного реформування та фінансової підтримки від держави для проведення модернізації рухомого складу та інфраструктури.

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Новини України УкрзалізницяреформиВладимир Омелян
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