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Набсовет Николаевской ТЭЦ отстранил главу предприятия на время проверки

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Николаев, Вторник 13 июля 2021 11:55
Набсовет Николаевской ТЭЦ отстранил главу предприятия на время проверки Фото: набсовет Николаевской ТЭЦ отстранил главу предприятия на время проверки (uprom info)
Автор: РБК-Украина

Наблюдательный совет Николаевской ТЭЦ на заседании 12 июля принял решение об отстранении генерального директора предприятия Егора Клецова с занимаемой должности на время проведения относительно него проверки на добросовестность.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава набсовета предприятия Виталий Гордиенко.

"После назначения Егора Клецова в СМИ появилась негативные публикации, касающиеся его прошлого. Мы приняли решение о его отстранении с должности до получения результатов дополнительной проверки на добросовестность", - прокомментировал Гордиенко.

Он отметил, что такое решение поддержали все члены наблюдательного совета. Временно исполняющей обязанности генерального директора назначена Вера Звиржинская, финансовый директор ТЭЦ.

По словам Гордиенко, в ходе отбора кандидатов на должность главы компании Клецов продемонстрировал глубокое знание теплоэнергетического комплекса и предложил действенные шаги для выведения Николаевской ТЭЦ из кризисного состояния. Эти знания в паре с многолетним опытом на руководящих должностях позволили ему победить в конкурсе.

Напомним, набсовет Николаевской ТЭЦ начал работу в новом составе в мае 2021 года. Конкурс на пост генерального директора был оглашен в связи со смертью предыдущего главы предприятия Юрия Кишка.

После рассмотрения заявок потенциальных кандидатов, наблюдательный совет избрал генеральным директором Егора Клецова

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Николаев ТЭЦ
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