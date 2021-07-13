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Наглядова рада Миколаївської ТЕЦ відсторонила главу підприємства на час перевірки

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Миколаїв, Вівторок 13 липня 2021 11:55
Наглядова рада Миколаївської ТЕЦ відсторонила главу підприємства на час перевірки Фото: наглядова рада Миколаївської ТЕЦ відсторонила главу підприємства на час перевірки (uprom info)
Автор: РБК-Україна

Наглядова рада Миколаївської ТЕЦ на засіданні 12 липня прийняла рішення про відсторонення генерального директора підприємства Єгора Клецова із займаної посади на час проведення відносно нього перевірки на доброчесність.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив глава наглядової ради підприємства Віталій Гордієнко.

"Після призначення Єгора Клецова в ЗМІ з'явилася негативні публікації, що стосуються його минулого. Ми прийняли рішення про його відсторонення з посади до отримання результатів додаткової перевірки на доброчесність", - прокоментував Гордієнко.

Він зазначив, що таке рішення підтримали всі члени наглядової ради. Тимчасово виконуючою обов'язки генерального директора призначена Віра Звіржинська, фінансовий директор ТЕЦ.

За словами Гордієнка, в ході відбору кандидатів на посаду глави компанії Клецов продемонстрував глибоке знання теплоенергетичного комплексу і запропонував дієві кроки для виведення Миколаївської ТЕЦ з кризового стану. Ці знання в парі з багаторічним досвідом на керівних посадах дозволили йому перемогти в конкурсі.

Нагадаємо, наглядова рада Миколаївської ТЕЦ почала роботу в новому складі в травні 2021 року. Конкурс на посаду генерального директора було оголошено у зв'язку зі смертю попереднього глави підприємства Юрія Кишка.

Після розгляду заявок потенційних кандидатів, наглядова рада обрала генеральним директором Єгора Клецова.

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Миколаїв ТЭЦ
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