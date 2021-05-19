Набсовет "Нафтогаза" согласился продлить свои контракты еще на год

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" согласился продлить свои контракты. Все пятеро членов будут переназначены еще минимум на один год.

"Мы разделяем общую цель защитить интересы "Нафтогаза" и обеспечить стабильность его деятельности. Мы все пятеро готовы принять предложение о нашем переназначении на срок до одного года на условиях наших предыдущих контрактов. И это основывается на дорожной карте, которую мы на прошлой неделе направили правительству", - заявила она.

По ее словам, наблюдательный совет готов рассмотреть любые предложения главы правления НАК Юрия Витренко по реализации дорожной программы.