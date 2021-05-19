Набсовет "Нафтогаза" не смог обеспечить баланс полномочий между акционером и правлением, - эксперт

Несмотря на достигнутые результаты от внедрения системы корпоративного управления в НАК "Нафтогаз", нельзя не видеть и серьезные ее недостатки, требующие немедленного исправления. Прежде всего, набсовет не смог стать звеном по обеспечению баланса полномочий между акционером (Кабинетом министров Украины) и правлением.

"Фактически, набсовет играл на стороне правления и почти всегда становился на его сторону в спорах с правительством, даже тогда, когда это не соответствовало объективной реальности", - пишет Омельченко.

Эксперт убежден: путем создания "дуумвирата" НС-правления, акционер в лице Кабмина был в значительной мере лишен своих полномочий, что не соответствует принципам ОЭСР и хозяйственного права.

"Одновременно к серьезным проблемам системы корпоративного управления компании целесообразно отнести отсутствие четко очерченных полномочий НС и определенной ответственности за результаты деятельности компании, отсутствие у членов НС опыта работы в секторе газодобычи", - отметил Омельченко.

Выходом из ситуации эксперт видит доработку системы корпоративного управления "Нафтогаза".

По его мнению, Кабмин при участии наблюдательного совета и правления компании должны осуществить как можно скорее тщательный анализ недостатков внедрения системы корпоративного управления в период 2016-2020 годов и их устранить, чтобы оно на практике соответствовало принципам ОЭСР и тем задачам, которые поставлены в Энергетической стратегии Украины до 2035 г. перед нефтегазовым сектором.

"В первую очередь, следует обеспечить качественную коммуникацию в треугольнике - правительство, НС, правление. В этом контексте набсовет должен играть исключительно важную роль по поддержанию баланса влияния между правлением и правительством. Также набсовет должен получить со стороны акционера (КМ Украины) четкие полномочия и задачи и нести ответственность за их выполнение, что должно быть прописано в уставе компании", - считает Владимир Омельченко.

По его мнению, правительству целесообразно обеспечить в набсовете "Нафтогаза" большинство, сформированное из опытных и авторитетных отечественных экспертов, имеющих достаточный положительный опыт работы в нефтегазовом секторе. Ведь эффективная система корпоративного управления будет способствовать устойчивому развитию компании и достижению соответствия критериям ESG.