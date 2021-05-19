Наглядова рада "Нафтогазу" не змогла забезпечити баланс повноважень між акціонером і правлінням, - експерт

Попри досягнуті результати від впровадження системи корпоративного управління в НАК "Нафтогаз", не можна не бачити й серйозні її недоліки, що вимагають негайного виправлення. Перш за все, наглядова рада не змогла стати ланкою щодо забезпечення балансу повноважень між акціонером (Кабінетом міністрів України) і правлінням.

"Фактично, наглядова рада грала на боці правління і майже завжди ставала на його бік у суперечках з урядом, навіть тоді, коли це не відповідало об'єктивній реальності", - пише Омельченко.

Експерт переконаний: шляхом створення "дуумвірату" НР-правління, акціонер в особі Кабміну був значною мірою позбавлений своїх повноважень, що не відповідає принципам ОЕСР та господарського права.

"Одночасно до серйозних проблем системи корпоративного управління компанії доцільно віднести відсутність чітко окреслених повноважень НС і певної відповідальності за результати діяльності компанії, відсутність у членів НР досвіду роботи в секторі газовидобутку", - зазначив Омельченко.

Виходом із ситуації експерт бачить доопрацювання системи корпоративного управління "Нафтогазу".

На його думку, Кабмін за участю наглядової ради і правління компанії повинні здійснити якомога швидше ретельний аналіз недоліків впровадження системи корпоративного управління в період 2016-2020 років і їх усунути, щоб воно на практиці відповідало принципам ОЕСР і тим завданням, які поставлені в Енергетичній стратегії України до 2035 р. перед нафтогазовим сектором.

"В першу чергу, слід забезпечити якісну комунікацію в трикутнику -уряд, НС, правління. У цьому контексті наглядова рада повинна відігравати виключно важливу роль з підтримання балансу впливу між правлінням і урядом. Також наглядова рада повинна отримати з боку акціонера (КМ України) чіткі повноваження і завдання і нести відповідальність за їх виконання, що має бути прописано в статуті компанії", - вважає Володимир Омельченко.

На його думку, уряду доцільно забезпечити в наглядовій раді "Нафтогазу" більшість, сформовану з досвідчених і авторитетних вітчизняних експертів, що мають достатній позитивний досвід роботи в нафтогазовому секторі. Адже ефективна система корпоративного управління сприятиме сталому розвитку компанії та досягненню відповідності критеріям ESG.