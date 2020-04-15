Набсовет "Нафтогаза" рассмотрит претензии к "Газпрому" на 17 млрд долларов

Витренко убежден в реальности своих предложений
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" 16 апреля рассмотрит предложение исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко относительно новых претензий к российскому "Газпрому" на 17,3 млрд долларов. Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook.
Как отметил Витренко, это даст возможность:
"Да, для этого может понадобиться вынуждать Газпром делать вещи, которые не соответствуют интересам Кремля. Например, предоставлять возможность покупателям своего газа получать его на границе Россия-Украина. Разблокировать транзит газа из Средней Азии. Предлагать независимым добытчикам газа в России так называемые "свопы" для экспорта их газа через Газпром. Это уже не говоря о чувствительности темы компенсаций за Росукрэнерго", - сообщил Витренко.
"Я знаю, что вполне реально реализовать эти возможности на 17 миллиардов долларов", - добавил он.
Напомним, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подготовил новые претензии к российскому "Газпрому" на сумму 17,3 млрд долларов.
В начале февраля исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в "Нафтогазе" изучают возможности относительно исков к "Газпрома" в Европейскую комиссию, арбитраж в Цюрихе и арбитраж в Стокгольме.