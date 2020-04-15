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Набсовет "Нафтогаза" рассмотрит претензии к "Газпрому" на 17 млрд долларов

Новости » Экономика     15.04.2020 - 13:30
Набсовет "Нафтогаза" рассмотрит претензии к "Газпрому" на 17 млрд долларов
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Витренко убежден в реальности своих предложений

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" 16 апреля рассмотрит предложение исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко относительно новых претензий к российскому "Газпрому" на 17,3 млрд долларов. Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, это даст возможность:

  • значительно увеличить доходы от транзита газа;
  • снизить цену импортируемого газа для Украины до уровня ниже европейского, что повысит конкурентоспособность промышленных потребителей газа, уменьшит расходы населения на газ, и соответственно будет иметь положительный эффект для развития экономики;
  • получить компенсацию за потери от операций с долгом Росукрэнерго, которые в свое время понес Нафтогаз;
  • привлечь дешевое финансирование под так называемую секьюритизацию транзита газа;
  • оказывать услуги по организации транспортировки водорода, в частности в Европу

"Да, для этого может понадобиться вынуждать Газпром делать вещи, которые не соответствуют интересам Кремля. Например, предоставлять возможность покупателям своего газа получать его на границе Россия-Украина. Разблокировать транзит газа из Средней Азии. Предлагать независимым добытчикам газа в России так называемые "свопы" для экспорта их газа через Газпром. Это уже не говоря о чувствительности темы компенсаций за Росукрэнерго", - сообщил Витренко.

"Я знаю, что вполне реально реализовать эти возможности на 17 миллиардов долларов", - добавил он.

Напомним, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подготовил новые претензии к российскому "Газпрому" на сумму 17,3 млрд долларов.

В начале февраля исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в "Нафтогазе" изучают возможности относительно исков к "Газпрома" в Европейскую комиссию, арбитраж в Цюрихе и арбитраж в Стокгольме.

В "Нафтогазе" подготовили новые претензии к "Газпрому" на 17 млрд долларов "Газпром" потерял половину экспортных доходов
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