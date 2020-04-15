Наглядова рада "Нафтогазу" розгляне претензії до "Газпрому" на 17 млрд доларів

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вітренко переконаний в реальності своїх пропозицій

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" 16 квітня розгляне пропозиції виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка щодо до нових претензій до російського "Газпрому" на 17,3 млрд доларів. Про це Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, це дасть можливість:

значно збільшити доходи від транзиту газу;

знизити ціну імпортованого газу для України до рівня нижчого за європейський , що підвищить конкурентоздатність промислових споживачів газу, зменшить витрати населення на газ, і відповідно матиме позитивний ефект для розвитку економіки;

отримати компенсацію за втрати від операцій з боргом Росукренерго, які свого часу зазнав Нафтогаз;

залучити дешеве фінансування під так звану сек’юритизацію транзиту газу;

надавати послуги з організації транспортування водню, зокрема в Європу.

"Так, для цього може знадобитися змушувати Газпром робити речі, які не відповідають інтересам Кремля. Наприклад, надавати можливість покупцям свого газу отримувати його на кордоні Росія-Україна. Розблокувати транзит газу з Середньої Азії. Пропонувати незалежним видобувникам газу в Росії так звані "свопи" для експорту їхнього газу через Газпром. Це вже не кажучи про чутливість теми компенсацій за Росукренерго", - повідомив Вітренко.

"Я знаю, що цілком реально реалізувати ці можливості на 17 мільярдів доларів", - додав він.

Нагадаємо, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко підготував нові претензії до російського "Газпрому" на суму 17,3 млрд доларів.

На початку лютого виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що у "Нафтогазі" вивчають можливості щодо позовів до "Газпрому" в Європейську комісію, арбітраж в Цюріху та арбітраж у Стокгольмі.