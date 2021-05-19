Набсовет "Нафтогаза" переизбрали, нынешний состав остается еще на год

На заседании Кабинета министров переизбрали пятерых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" . Они останутся на должностях на срок до одного года.

"Мы также благодарны председателю наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, которая во время своего выступления подчеркнула важность командной работы для лучшей трансформации предприятия", - отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил набсовет за конструктивное и государственное решение продолжить свою работу, обеспечив стабильную работу "Нафтогаза".

Напомним, ранее пятеро членов набсовета НАК подали заявления об уходе после того, как Кабмин отстранил их для того, чтобы уволить главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева. На днях у набсовета в нынешнем составе истекли полномочия.

На место Коболева назначили бывшего и.о. министра энергетики Юрия Витренко, который в свое время был частью команды НАК. Контракт с ним подписали на год, но в будущем в компании должны провести конкурс.