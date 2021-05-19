Наглядову раду "Нафтогазу" переобрали, нинішній склад залишається ще на рік
На засіданні Кабінету міністрів переобрали п'ятьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Вони залишаться на посадах на термін до одного року.
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він подякував наглядовій раді за конструктивне і державне рішення продовжити свою роботу, забезпечивши стабільну роботу "Нафтогазу".
"Ми також вдячні голові наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, яка під час свого виступу підкреслила важливість командної роботи для кращої трансформації підприємства", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр додав, що уряд залишається відданим подальшій реформі корпоративного управління за кращими світовими стандартами.
Нагадаємо, раніше п'ятеро членів наглядової ради НАК подали заяви про відставку після того, як Кабмін відсторонив їх для того, щоб звільнити голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Днями у наглядової ради в нинішньому складі закінчилися повноваження.
На місце Коболєва призначили колишнього в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, який свого часу був частиною команди НАК. Контракт з ним підписали на рік, але в майбутньому в компанії повинні провести конкурс.