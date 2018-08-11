Наблюдателям ОБСЕ больше всего препятствуют на оккупированной территории, - Хуг

ОБСЕ пытается защитить своих сотрудников при помощи надлежащего оборудования и учений

Препятствование свободному передвижению наблюдателей ОБСЕ на Донбассе происходит по обе стороны линии разграничения, однако больше всего таких случаев - на оккупированной территории. Об этом сообщил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает "Громадське".

Хуг заявил, что СММ ОБСЕ регулярно отчитывается о препятствовании свободному передвижению, особенно на оккупированном юге Донецкой области.

"Это происходит с обеих сторон, однако активнее - на неподконтрольных правительству территориях. Особенно на юге Донецкой области, неконтролируемом Украины. Это клочок земли примерно 30 километров в ширину, который доходит до Азовского моря. Нас неоднократно там останавливали и не давали выполнять нашу работу", - рассказал представитель ОБСЕ.

Хуг рассказал, что организация пытается защитить своих работников с помощью надлежащего оборудования и учений.

"Но мы не можем обезопасить их от всех рисков. И обе стороны несут ответственность за защиту гражданских, включая наших наблюдателей", - считает он.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что более 90% насилия на Донбассе сосредоточено в треугольнике Авдеевка - Ясиноватая - Донецкий аэропорт.