Спостерігачам ОБСЄ найбільше перешкоджають на окупованій території, - Хуг

ОБСЄ намагається захистити своїх працівників за допомогою належного обладнання та навчань

Перешкоджання вільному пересуванню спостерігачів ОБСЄ на Донбасі відбувається по обидва боки лінії розмежування, однак найбільше таких випадків - на окупованій території. Про це повідомив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, передає "Громадське".

Хуг заявив що СММ ОБСЄ регулярно звітує про перешкоджання вільному пересуванню, особливо на окупованому півдні Донецької області.

"Це відбувається по обидва боки, однак активніше - на непідконтрольних урядові територіях. Особливо на півдні Донецької області, неконтрольованому Україною. Це клаптик землі приблизно 30 кілометрів у ширину, доходячи до Азовського моря. Нас неодноразово там зупиняли і не давали виконувати нашу роботу", - розповів представник ОБСЄ.

Хуг розповів, що організація намагається захистити своїх працівників за допомогою належного обладнання та навчань.

"Але ми не можемо убезпечити їх від усіх ризиків. І обидві сторони несуть відповідальність за захист цивільних, включаючи наших спостерігачів", - вважає він.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ заявили, що понад 90% насильства на Донбасі зосереджено в трикутнику Авдіївка - Ясинувата - Донецький аеропорт.