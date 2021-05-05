Наблюдательный совет Facebook рекомендовал пересмотреть блокировку аккаунта Трампа

Независимый наблюдательный совет Facebook поддержал решение администрации компании о применении ограничений в отношении 45-го президента США Дональда Трампа. Однако наблюдательный совет рекомендует пересмотреть решение о блокировке аккаунтов Трампа Facebook и Instagram.
Наблюдательный совет считает, что компании Facebook не стоило применять в отношении Трампа "неопределенное и не соответствующее стандартам наказание" такое, как блокировка его аккаунтов.
"Нормальные штрафные меры компании предусматривают удаление контента, который нарушает правила, приостановление доступа пользователя к аккаунту на ограниченный срок или же полное удаление страницы или аккаунта нарушителя", - говорится в заявлении.
Совет дал компании Facebook полгода на то, чтобы пересмотреть ограничения в отношении Трампа в соответствии с правилами, которые применяются в отношении других пользователей.
Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы после беспорядков возле Капитолия в Вашингтоне, которые произошли 6 января 2021 года. Беспорядки, как полагают, были спровоцированы заявлениями 45-го президента США на его страницах в соцсетях.
Напомним, среди первых, кто заблокировал аккаунт Трампа, была соцсеть Twitter. Блокировка Twitter-аккаунта 45-го президента США была наложена также бессрочно.
Аккаунт Трампа заблокировала и платформа YouTube, однако в начале марта она заявила о планах по его разблокированию.
Добавим, в начале мая Трамп запустил собственный сайт для общения со сторонниками.