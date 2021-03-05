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 YouTube собирается возобновить аккаунт Трампа

Новина українською → США, Пятница 05 марта 2021 06:19
 YouTube собирается возобновить аккаунт Трампа Фото: Youtube (pexels)
Автор: Даша Харченко

Генеральный директор видиохостинга YouTube Сьюзан Войчицки сообщила, что собирается разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Доступ закрыли из-за штурма Капитолия.

Об этом сообщает CNN.

Доступ к аккаунту Трампа после штурма Капитолия 6 января 2921 года закрыли Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube и Twitch.

"Мы отменим решение о приостановке работы канала Дональда Трампа, когда определим, что риск насилия снизился", - заявила Войчицки.

Как писало РБК-Украина, бывший президент США Дональд Трамп не планирует возвращаться в социальную сеть Twitter, если это станет возможным. По его мнению, Twitter стал "слишком скучным".

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter не планирует восстанавливать доступ Трампа к социальной сети, даже если он когда-нибудь снова станет президентом США.

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